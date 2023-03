Sûreté urbaine : pourquoi Hadjibou Soumaré n’ira pas en prison

Placé en garde à vue au terme de son audition à la Sûreté urbaine (SU), Hadjibou Soumaré devrait recouvrer la liberté et rentrer chez lui. C’est ce que rapporte Les Échos dans son édition de ce vendredi.



Le journal assure que, «sauf extraordinaire», l’ancien Premier ministre ne sera pas placé sous mandat de dépôt. «Il pourrait être inculpé puis laissé en liberté provisoire ou mis sous contrôle judiciaire», table la même source.



Pour l’instant aucune charge n’est retenue contre Hadjibou Soumaré. L’ancien Premier ministre a été convoqué pour avoir laissé entendre dans une lettre ouverte que le Président Macky Sall a offert près de 8 milliards de francs CFA à «une personnalité politique française», avec une allusion qui laisse peu de place au doute qu’il parlait de Marine Le Pen.



Face aux enquêteurs, il s’est gardé de dévoiler le nom de la «personnalité politique française» et de fournir les bases de ces allégations. D’après des informations de SeneWeb, Hadjibou Soumaré s’est limité à rappeler qu’il a juste demandé si le chef de l’État avait offert de l’argent à la mystérieuse personnalité politique française. Et pour le montant avancé, il a évoqué une «hypothèse d’école», d’après nos sources.