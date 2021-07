Tahibou Ndiaye active la Cour Suprême pour récupérer ses biens saisis par la CREI

L'ancien directeur du Cadastre est en train de batailler ferme pour récupérer ses biens saisis par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite (CREI). Tahibou Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, joue sa dernière chance à la Cour Suprême.





Selon Les Échos, les Chambres réunies de cette haute juridiction ont effectué, hier, la lecture de l'arrêt de la Chambre criminelle qui l'a condamné. C'est la procédure normale. Du coup, M. Ndiaye qui avait introduit un rabat d'arrêt verra sa requête examinée en audience qui est prévue le 27 juillet prochain.





La Cour Suprême, qui va statuer sur son sort, sera composée du Premier président, Cheikh Tidiane Coulibaly, qui dirigera l'audience, et de ses conseillers qui seront composés des présidents des chambres. S'agissant du Parquet général, il sera représenté par son chef, en l'occurrence Mansour Mbaye.