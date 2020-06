Tamba: Le procès des meurtres de Bineta Camara et du commandant Sané s’ouvre demain

Les chauds dossiers de meurtre de Bineta Camara, du Commandant Tamsir Sané, tué au cours d’un cambriolage à Koumpentoum et du tailleur Ibou Diop, qui a succombé lors d’affrontements entre militants du Pur et de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) pendant la campagne électorale de 2019 seront vidés, ce mercredi 24 juin, à la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) de Tambacounda. Ce, après un report pour cause de la pandémie du Coronavirus.





Au total, cinq affaires sont inscrites au rôle de cette audience qui durera 3 jours, informe une source judiciaire de Seneweb. Celle-ci rappelle qu’au moins 23 prévenus seront appelés à la barre.





Ces affaires incriminées sont liées à des faits de «tentative de viol et meurtre», «meurtre», «coups et blessures volontaires» et «détention illégale d’armes blanches contre tous» et de «parricide».





A noter que le procès du meurtre du commandant de la gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané, se tiendra au deuxième jour.





Quant à Pape Alioune Fall, présumé tueur de la jeune Bineta Camara, il sera jugé, le vendredi 26 juin, au dernier jour de cette audience.





Pour toutes ces affaires inscrites au rôle, le mandat de dépôt le plus ancien date du 18 février 2019, précise la même source.