Tambacounda : Seize membres du Pastef envoyés en prison

Accusés de troubles à l'ordre public, de participation à une manifestation non autorisée entre autres, samedi dernier à l'occasion de la caravane dite de la liberté qui s'était ébranlée à Velingara pour Tambacounda, le coordonnateur départemental Abdou Mbacke Samb, M Dicko professeur, de philosophie au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda et compagnie ont été arrêtés et déférés mardi au parquet de Tamba.



Après leur face à face après avec le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction sise au quartier Liberté sous le regard médusé des parents, proches et partisans massés le long du Tribunal de grande instance de Tambacounda dès les premières heures de la matinée.



Ces partisans d’Ousmane Sonko, arrêtés par les Forces de Défense et de Sécurité, filent vers une session de la chambre criminelle sauf disqualification des faits retenus à leur encontre.