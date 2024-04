Tentative de viol sur une fillette : Un quinquagénaire fixé sur son sort le 27 mai

Inculpé par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance Thiès pour de viol, pédophilie et détournement de mineure depuis le 19 février 2021, le maçon Mouhamed Diop, âgé de 52 ans, domicilié au quartier Grand Standing de Thiès, divorcé et père de deux enfants, sera fixé sur son sort le 27 mai prochain.







Le 13 février 2021, la dame Mame Diouf avait conduit au poste de police des Parcelles-Assainies de Thiès le nommé Mouhamed Diop, lui reprochant d'avoir séquestré et agressé physiquement sa fille Dado Faye, mineure âgée de 6 ans. Devant les enquêteurs, la plaignante soutenait que dans la journée du 12 février 2021, sa fille était rentrée de l'école en pleurs, ses habits déchirés et maculés de sang. C’est ainsi, dit-elle, qu’elle l'a sommée de lui indiquer l'endroit où les faits s'étaient déroulés. Sur place, elle avait appréhendé, avec I’aide des voisins, un homme qu'ils avaient aperçu dans le bâtiment.





D’ailleurs, une des personnes qui l'accompagnait avait affirmé que sa fille avait subi le même supplice.

Selon le rapport médical en date du 16 février 2021 établi par le docteur Souleymane Mahamat, gynécologue-obstétricien à l'hôpital régional de Thiès, la victime Dado Faye n'avait pas perdu son hymen. Auditionnée en présence de sa mère, la victime confirmera avoir été agressée par Mouhamed Diop.





Elle expliquait que ce dernier l'avait interpellée alors qu'elle cherchait des noix de cajou et l'avait trainée dans un bâtiment en construction par le cou. Sur les lieux, Mouhamed Diop avait déchiré ses habits, notamment son maillot de bain et, dans sa résistance, il lui avait frappée au visage, lui cassant une dent et la blessant à la bouche.





Toutefois, elle avait réussi à s'enfuir pour rentrer à la maison, d'où sa grand-mère l'avait immédiatement conduite à I‘hôpital.





Entendue à son tour, Bousso Thiam avait déclaré que sa fille Ndèye Fatou Zahra Tounkara, âgée de 4 ans, avait été victime de viol de la part du mis en cause. Elle indique que les faits, qui remontent au 16 juin 2019, s'étaient déroulés dans un bâtiment situé à une cinquantaine de mètres de son domicile. Ce jour-là, sa fille était allée à la boutique. Ayant trop duré, elle est partie à sa recherche, sans la retrouver. Et c’est sur le chemin du retour qu’elle a croisé une voisine en train de la ramener à la maison. Et dès les premiers constats, elle avait compris que sa fille avait été violée. Sa fille lui avait raconté qu'un individu l'avait trouvée devant la boutique et l'avait conduite dans ce bâtiment. Elle a aussi emmené Ndèye Fatou Zahra Tounkara à l’hôpital régional de Thiès où elle avait subi une opération chirurgicale.





Le jour des faits, elle avait aperçu le mis en cause roder aux alentours de la maison, mais il avait disparu à l'arrivée des gendarmes qui étaient venus I'interpeller.





Mais Mouhamed Diop, le mis en cause, a nié les faits qui lui sont reprochés tout en admettant que la fille Dadou Faye l’ait désigné comme étant l'auteur de son agression. Il a contesté être l’auteur du viol commis sur Ndèye Fatou Zahra Tounkara. Il affirme qu'il n'est pas un déficient mental, mais précise qu'il lui arrive d'avoir des troubles psychiques momentanés.





Le procureur de la République a disqualifié les faits de tentative de viol et pédophilie en violence et voie de fait. Il a requis une peine de six mois d'emprisonnement contre le prévenu.