TGI Mbour : Six mois ferme pour avoir insulté juges et procureurs dans des audios

Il insulte juge, procureur et policiers et est condamné

Dame Mbengue avait fait croire à K. Gueye qu'il pouvait le sortir de prison. Pour cela, il lui demande 485.000 Fr; dès qu'il a encaissé l'argent il disparait dans la nature.





A sa sortie de prison, K. Gueye a voulu récupérer son argent puisque Dame Mbengue n'avait rien fait de ce qui était convenu.

Quand K. Gueye appelle Dame, ce dernier l'insulte. Il ne manque pas d'insulter procureurs, juges, policiers comme gendarmes, sous prétexte que c'est un intouchable et que même si le plaignant dépose une plainte il ne pourra rien contre lui.





A la barre du tribunal, il a essayé de nier les insultes proférées contre la justice. Mais le juge lui dit que tous les audios dans lesquels il insultait la justice sont joints à son dossier. Comprenant que les carottes étaient cuites, il reconnait son erreur et présente des excuses qui n'en finissaient plus. Il a été condamné à six mois ferme.