Thiat a été libéré

Thiat du mouvement Y en a marre a été libéré à linstant. L'activiste a été arrêté par des éléments non identifiés alors qu'il participait à une manifestation.Son avocat Me Moussa Sarr dénonçait une « violence gratuite et méchante exercée par des éléments non identifiés sur un paisible citoyen qui ne faisait qu’exercer son droit constitutionnel à manifester. »Une libération qui entre dans les mesures d'apaisement notée depuis la libération d'Ousmane Sonko placé sous contrôle judiciaire.