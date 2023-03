Thiès : Madiaw Diop de Pastef envoyé en prison, son dossier en instruction

Inculpé puis placé sous mandat de dépôt, le coordonnateur de la JPS/Pastef du département de Tivaouane va passer sa première nuit à la prison centrale de Thiès.





Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République avait requis le mandat de dépôt contre Madiaw Diop, selon une source autorisée de Seneweb. Ainsi, le juge d'instructeur chargé du dossier a tout bonnement envoyé ce responsable de Pastef à la Mac de la capitale du Rail. Il est poursuivi pour manoeuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et provocation directe à un attroupement non armé par discours proférés publiquement.





Le coordonnateur de la JPS/Pastef du département de Tivaouane avait déclaré publiquement que la révolution a commencé. Il a recommandé à ses camarades de parti de “brûler vifs les nervis”. Madiaw Diop avait, également, proféré des menaces à l’endroit des responsables politiques de l’Alliance pour la République (APR). Après une déclaration incendiaire tenue lors de la dernière manifestation autorisée de Pastef à Tivaouane, le procureur s'est autosaisi avant d'instruire la Section de recherches de Thiès d’ouvrir une enquête.