Tonifiant, Jacuzzi, quatre mains, épilation : Les révélations crues de Adji Sarr

Après Ndèye Khady Ndiaye, c’est au tour de la présumée victime Adji Sarr de se présenter à la barre. Interrogé par le Président de séance, la masseuse n’a pas mâché ses mots sur les types de massage que l’on distillait à Sweet Beauté.



Elle a évoqué le massage tonifiant “pour une personne fatiguée qui a besoin de détendre ses muscles”. “Il y a une finalité, ajoute-e-elle. Le client doit jouir après une masturbation”.



Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols répétés et de menaces de mort, a parlé de “l’épilation”. “Cela concerne toutes les parties qui ont des cheveux, détaille-t-elle. On se couche sur l'homme et le masse avec le corps jusqu'à éjaculation”.



Adji Sarr de continuer sa description crue : “Pour le massage manuel, on met de l'huile sur le sexe de l'homme et on le masse jusqu'à éjaculation. S'agissant du massage sensuel, c'est aussi la même chose. Pour ce qui est du massage à quatre mains, deux filles massent un homme nu pendant plusieurs heures. Enfin, le jacuzzi consiste à accompagner le client dans le bain pour un massage savonneux…”