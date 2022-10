Touba : le tik-tokeur qui filmait et insultait le maire de Mbacké et un policier libéré

Le tik-tokeur D. Niang était activement recherché par les éléments du commissariat spécial de Touba. Il a été arrêté et placé en garde à vue pour collecte illicite de données à caractère personnel et pour avoir jeté le discrédit sur une institution de la République.



Apprenti électricien de son état, D. Niang avait posté sur son compte dénommé «Diabelniang128» une vidéo dans laquelle il injuriait le maire de Mbacké, Gallo Ba. Auparavant, il avait filmé et insulté un agent de police avant de diffuser ses images sur sa plateforme.



Le Soleil, qui relate cette affaire dans son édition de ce vendredi, révèle que le mis en cause ne sera pas déféré au parquet. Il a été finalement libéré après qu’il a regretté son geste et présenté ses excuses.