Touba : Un maître coranique et un vigile jugés pour vol au préjudice d’un chef religieux

Vol à Touba dans la maison d'un Chef religieux

Un maître coranique et un vigile ont comparu hier à la barre du tribunal de Mbacké pour vol de sacs de pailles d'arachides et complicité de vol au préjudice de Serigne Saliou Mbacké et Serigne Fallilou Sall. Mais Ahmadou Diop et Aliou ont été finalement relaxés au bénéfice du doute.

Âgés respectivement de 52 ans et de 55 ans, le maître coranique et le vigile n'ont pas réitéré leurs aveux sur procès-verbal à la barre. Mais chacun essayait d'enfoncer son coprévenu pour se dédouaner.

Les faits remontent au mois de juin dernier à Keur Kab, une localité de Touba. Le chef religieux et son partenaire avaient stocké 1500 sacs de pailles d'arachide dans un magasin. Le propriétaire des lieux, Bamba Sall, avait recruté Aliou Ka comme gardien. Mais le maître coranique venait souvent au niveau du magasin. A leur grande surprise, Serigne Saliou Mbacké et Serigne Fallilou Sall ont constaté que plus de 1200 sacs d'un montant de 06 millions de F cfa ont été frauduleusement soustraits au niveau du magasin.