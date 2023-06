Trafic d'ecstasy : La brigade de Faidherbe arrête un couple sénégalo-gambien

La Brigade de Recherches de Faidherbe vient de porter un coup dur dans le milieu interlope. Les hommes du Major Babacar Ndiaye ont démantelé un réseau de trafic de drogue dure entre Ouest-Foire et Yoff selon des sources de Seneweb. Ainsi les gendarmes de la BR de Dakar ont mis aux arrêts un couple sénégalo-gambien avant procéder à la saisie d'un lot de comprimés d'ecstasy. Détails !





Une ressortissante gambienne et son petit ami de nationalité sénégalaise s'activaient dans le trafic de drogue dure. Le couple s’activait entre Ouest-Foire et Yoff dans le commerce d’ecstasy. Cette drogue qui a un effet stimulant est souvent consommée dans les soirées et les milieux festifs.







Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Dakar ont réussi à mettre fin aux menées de ces deux individus, selon des sources de Seneweb. Ce joli coup de filet a été réalisé par les hommes du Major Babacar Ndiaye dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité dans la capitale sénégalaise.









Comment la BR de Faidherbe a piégé puis démantelé le réseau de trafic d'ecstasy







En patrouille dans la nuit du dimanche au lundi 12 juin, le chef de service de la BR de Faidherbe et ses éléments ont été informés de l'existence d'une bande de trafic de drogue dure qui est actuellement en vogue dans les quartiers huppés de Dakar.







Munis de cette information, les gendarmes en tenue civil ont infiltré la bande avant de passer une commande auprès de la dame I.M.B. Ne se doutant de rien, la ressortissante gambienne a accepté de livrer la drogue. Mais elle a été arrêtée puis embarquée dans les locaux de BR.







Soumise à un interrogatoire serré, I.M.B a fini par reconnaître son état de dealeuse avant de livrer l'identité de son fournisseur qui n’est autre que son petit ami M.Camara de nationalité sénégalaise. Ce dernier a été piégé par les gendarmes puis mis aux arrêts, selon des sources de Seneweb proches du parquet.







Les éléments de la Brigade de Recherches de Faidherbe ont procédé à la saisie d'un lot de comprimés de drogue.





Poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, le duo a été présenté au procureur de la République. Le couple incriminé a été placé sous mandat de dépôt d'après nos sources proches du parquet.