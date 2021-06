Trafic de cocaïne : Un duo mère-fils démantelé entre Ngor, Ouakam et Yoff

Une mère de famille et son fils condamné pour trafic de drogue

Rokhaya Kanté et son fils risquent d’être emprisonnés à des peines de 4 ans et 2 ans. Accusés d’offre et cession de drogue, leur sort sera fixé le 1er juillet.





Selon le journal « Source A », Rokhaya Kanté et son fils ont comparu, hier, à la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. En effet, Rokhaya Kanté, âgé d’une cinquantaine d’années, est arrêtée pour offre et cession de drogue en complicité avec son fils, qui, a été soupçonné par les limiers suite à une alerte reçue faisant état d’un réseau de trafic de drogue sur l’axe Ngor, Ouakam et Yoff,





Les éléments de la sûreté urbaine qui ont saisi cette affaire ont procédé aux techniques d’infiltration, de filature et de recoupement, à l’interpellation du fils de la présumée trafiquante et son ami, Serigne Alioune. Ainsi, pour tendre un piège à Abdel Kader, ils ont lancé une commande. Espérant avoir affaire à des clients, le fils s’est pointé sur les lieux. Sur ce, les gendarmes ont procédé à son arrestation. Sa mère, au courant de la présence des gendarmes sur les lieux, a pris la poudre d’escampette.





Cuisiné par les enquêteurs, Abdel Kader enfonce sa mère avant d’estimer qu’il n’était pas au courant que cette dernière consommait de la drogue. « Je n’ai jamais vu de cocaïne. Le jour de mon arrestation, je me rendais chez mon ami Bailo et Serigne Alioune ne faisait que m’accompagner. On a été arrêté vers 1 h du matin. Après nous avoir fouillés, les gendarmes n’ont rien retrouvé par devers nous », a-t-il soutenu.





Rokhaya Kanté, a tout nié. Cette dernière soutient qu'elle ne s’activait pas dans la vente de drogue mais reconnaît, tout de même, être consommatrice de drogue. « Je suis hantée par des djinns. Ils me poussent à me droguer. Je ne le fais pas exprès. Le jour de mon arrestation, quand j’ai vu les gendarmes, j’ai allumé toute la cocaïne que je détenais et j’ai tout fumé. Car je suis dépendante de ce produit ». Elle ajoute: « les gendarmes ont mis la pagaille dans mes khamb rien que pour voir si j’avais dissimulé de la drogue là-bas. Ils ont mis en colère les djinns ».





Au bout du compte, le maître des poursuites a demandé qu’ils soient condamnés à des peines de 4 ans et 2 ans. Quant à Serigne Alioune, supposé accompagnateur, le parquet se conforme à la décision du tribunal.