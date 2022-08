Trafic de drogue : rebondissement dans l’affaire des 750 kg de cocaïne saisis au large de Dakar

L’appel du parquet contre l’ordonnance du Doyen des juges a payé. Dans le cadre du traitement de l’affaire des 750 kg de cocaïne saisis au large de Dakar en 2019, le magistrat instructeur avait renvoyé huit mis en cause devant la chambre criminelle et décerné un non-lieu à cinq autres. Parmi ces derniers, Alpha Ba et Mbaye Hadji.



Le procureur avait contesté l’ordonnance qui déchargeait Ba et Hadji. La chambre d’accusation vient de lui donner gain de cause. En partie.



D’après Libération, la décision du Doyen des juges a été infirmée en ce qui concerne le premier tandis que le second a été totalement déchargé.



Ainsi, Alpha Ba répondra devant la chambre criminelle des accusations d’association de malfaiteurs, trafic international de drogue et contrebande en bande organisée. Il sera dans le box avec Alpha Ka, Faisal Boutbmur, Amadou Mboup, John Glen Edgar Silos, Saïd Lagmouri, Sean Robert Chapman, Désiré Caroline Symoens et Abdoula Lamrabet.



Mbaye Hadji, lui, rejoint Oumou Khaïry Kane, Stéphane Aziz Mao Thierry Wone, et Silèye Diallo, qui ont bénéficié d’un non-lieu total.



Tout ce beau monde a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur les 750 kg de cocaïne saisis, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, à bord du navire Adaccious.