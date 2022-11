Trafic de faux billets : le juge désigne deux avocats pour le fils de Mbaye Ndiaye et son présumé complice

Arrêtés vendredi dernier à Thiès en possession d’un milliard de francs CFA en faux billets en dollar et en euro, Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye, et son présumé complice, Abdoulaye Faye, sont fixés sur leur sort. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier, mardi, par le Doyen des juges du tribunal de Thiès.



Les deux mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de falsification et de fabrication de billets de banque et tentative de mise en circulation de faux billets de banque. D’après Source A, le Doyen des juges a commis d’office deux avocats pour leur défense. Ces derniers s’étant présentés dans son cabinet, d’après le journal, sans conseils alors que la loi l’impose désormais.