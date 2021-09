Trafic de faux visas et de passeports : L'affaire Kilifeu et Simon confiée au juge du 2e cabinet

Le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Kilifeu et Simon, dans l'affaire de trafic de faux visas et de passeports. Selon Libération Online, le dossier a été confié au juge du deuxième cabinet.



Kilifeu et Simon, qui sont défendus par Maîtres Koureïssi Ba, Bamba Cissé, Moussa Sarr et Ciré Clédor Ly, seront édifiés sur leur sort dans les prochaines heures.



En attendant, Kilifeu a annoncé, via ses conseils, avoir déposé une plainte, après la diffusion de la vidéo à l'origine de ses déboires