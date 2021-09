Trafic de passeports diplomatiques : Confrontations entre Kilifeu et Simon, ce vendredi

Les deux «Y en marristes», Kilifeu et Simon, arrêtés dans l’affaire de trafic de faux passeports diplomatiques, sont toujours maintenus dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).





Et pour cause ! La garde à vue du membre du groupe de Rap Keurgui de Kaolack est prolongée. Il va être confronté à son camarade Simon Kouka, appréhendé depuis hier.





«Kilifeu devait être déféré hier au parquet, mais cela n’a pas pu se faire, puisque sa garde à vue a été prolongée par un nouveau délai de 48 heures pour les nécessités de l’enquête qui n’est pas encore au point d’être bouclée. En fait, Simon Kouka, du même groupe, a été entendu hier et a été retenu dans les locaux de la Dic. Tout cela suite à une dénonciation de la même personne, le sieur Thierno Diallo, qui est extrait de prison pour soutenir les accusations contre Kilifeu», a indiqué, sur Rfm, ce vendredi 10 septembre, un des avocats des mis en cause, Me Khoureyssi Ba.