Trafic de passeports diplomatiques : Le procès des députés Sall et Biaye renvoyé...

renvoi du Proces, Biaye et Sall au 7 avril

Les députés Sall et Biaye feront finalement face au juge le 7 avril prochain. Et pour cause, les parties civiles et les témoins n'étaient pas au tribunal. Idem pour l'un des mis en cause, Sadio Dansokho, qui n'avait pas été extrait de prison.