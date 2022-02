Trafic de passeports diplomatiques : Les auditions dans le fond démarrent aujourd’hui

Suite et pas fin dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques. Le juge d’instruction du 2e cabinet entame les auditions dans le fond aujourd’hui mardi, informe Source A.



Les députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye, déjà placés sous mandat de dépôt, seront entendus sur le fond du dossier. Les auditions sont prévues à 10 heures.



Les deux députés sont suspectés d’avoir recouru au faux dans l’établissement de documents d’état civil dans le but de faciliter l’obtention du passeport diplomatique à des tiers.



L’enquête, lancée en début septembre, avait permis l’arrestation d’El Hadj Djadji Condé. Considéré comme le cerveau du réseau, il a été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre dernier.