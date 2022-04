Trafic de passeports diplomatiques : les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall à la barre

L'affaire de trafic de passeports diplomatiques sera ce jeudi au menu du tribunal correctionnel de Dakar. Appelé le 17 mars dernier, le dossier n’avait pas été finalement retenu ce jour-là. Les Echos informe que sauf nouveau renvoi, les mis en cause seront jugés ce jeudi.



Les magouilles présumées concernent des agents de la présidence de la République et du ministre des Affaires étrangères ainsi que des opérateurs économiques et les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall.



Ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt après levée de leur immunité parlementaire à la suite d'une enquête de la Division des investigations criminelles (DIC).