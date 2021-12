Trafic de passeports diplomatiques : Retour de parquet pour les 2 gendarmes et Cie

Les mis en cause dans l’affaire des passeports diplomatiques entre la Présidence et le ministère des Affaires étrangères, ont bénéficié, hier, d’un retour de Parquet.



Autrement dit, Limamou Laye Seck, le gendarme adjudant-chef Ousseynou Bâ et l’agent du ministère des Affaires étrangères n’ont pas pu faire face au Procureur de la République.



Selon Les Échos qui donne l'information, c’’est probablement aujourd’hui qu’ils feront face au magistrat instructeur en charge du dossier.



Il est quasiment sûr que cette affaire sera jointe à celle des députés membres de l’Alliance pour la République (APR), croit savoir ce journal.