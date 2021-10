Kilifeu et Simon font face au juge d'instruction

Les rappeurs Landing Mbissane Seck alias Kilifeu et Simon Kouka font face au juge d'instruction ce mardi.

Ces membres du mouvement Y en a Marre sont en train d'être entendus sur le fond du dossier.



Ils ont été inculpés et envoyés en prison le 15 septembre dernier pour association de malfaiteurs, trafic de passeports, faux et usage de faux, et trafic de migrants.