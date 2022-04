Trafic de Visas : Le procès de Kilifeu, Simon et Thier renvoyé au 2 juin

Trafic de visas Simon, Kilifeu,Thier

Le procès des activistes Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo dans l’affaire du trafic présumé de visa a été finalement renvoyé au 2 juin prochain.





Le trio, indique « Le Soleil », qui est en liberté provisoire, ne s’est pas présenté, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.