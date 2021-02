Trafic faunique : Prison ferme pour les 3 trafiquants dont un ex- ASP

Suite judiciaire dans l’affaire des trafiquants de faune et détention d’arme de guerre interpellés les 26 et 28 janvier 2021 à Tambacounda.En effet, les trois (3) trafiquants présumés, dont un ancien ASP, ont comparu, le mardi 10 février, devant le Tribunal à Tambacounda.Selon Rewmi Quotidien, ils ont été condamnés à une peine de prison ferme. L'un d'eux a écopé de 6 mois, tandis que les autres écopent, respectivement, selon leur degré d'implication, de 3 mois ferme et 3 mois avec sursis avec de fortes amendes pour tous.Les présumés trafiquants de faune ont été arrêtés en possession de 2 peaux de léopards, 14 dents d'hippopotames dont la population africaine a fait une chute vertigineuse de moins 60% d'individus à la surface du continent ces dix dernières années pour ses dents en ivoire, et d'une arme de guerre de type kalachnikov.Les munitions servaient, d'après les informations obtenues, à chasser des animaux sauvages, tel que l'hippopotame, et tirer sur les voleurs de vaches.