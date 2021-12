Traitement de la plainte de Kilifeu : Y en a marre dénonce "une parodie de justice"

La Brigade de cybercriminalité a transmis le dossier d'enquête référencé PV 192/DSC/PJ du 09/12/2021 Affaire : Kilifeu c/ Thierno Amadou DIALLO et Dame Dieng, au procureur.



Le Coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané indique que ceci fait suite à la plainte déposée depuis septembre dernier par Kilifeu, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel par moyen de diffusion publique.



"L'enquête préliminaire est bouclée mais curieusement, il n y a aucune arrestation alors que les infractions sont manifestes, ainsi que leurs auteurs identifiés. Une volonté claire du parquet de ne donner aucune suite à cette affaire. L'on se rappelle l'actualité toute récente de Khadim Diop, mis sous mandat de dépôt et condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir filmé et diffusé une vidéo montrant son épouse violenter sa domestique", se désole, Aliou Sané.



A cet effet, il attire l'attention des Sénégalais sur "cette parodie de justice", prouvant, selon lui "une rupture d'égalité des citoyens devant les lois de notre pays".