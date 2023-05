Tribunal de Dakar : 3e retour de parquet pour Maty Sarr Niang et Modou Ndiaye

Déférés respectivement par la Sûreté urbaine et la Division des investigations criminelles, Maty Sarr Niang et l'administrateur de Bambey TV, Modou Ndiaye, viennent de faire l'objet d'un troisième retour de parquet.





L'information a été confirmée à Seneweb par Me Moussa Sarr (avocat de la journaliste) et son confrère Me Serigne Diongue (avocat du patron de Bambey TV).