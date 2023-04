Tribunal de Dakar: 3ème retour de parquet pour Khadidiatou Diallo et les 7 autres «terroristes»

Plus d’une semaine après leur arrestation, les 8 «terroristes» dont Khadidiatou Diallo, Cheikh Omar Bitèye, Badji et Dramé prennent toujours leur mal en patience. Ils viennent d’obtenir un 3ème retour de parquet et vont devoir passer encore la nuit dans les locaux du commissariat central de Dakar. L’information est donnée par l’avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba sur sa page Facebook, ce jeudi 27 avril. Il indique aussi que les mis en cause attendent toujours la désignation d’un juge qui va hériter du dossier.





Khadidiatou Diallo et Cie ont été déférés, le mardi 25 avril au terme d'une garde à vue à la Sûreté urbaine.