Tribunal de Dakar : Adji Sarr raconte son «viol» au juge d’instruction

La masseuse Adji Sarr poursuit son action en justice. Ce jeudi 25 février, elle a répondu à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet du Tribunal hors classe de Dakar. Ainsi, son audition a démarré depuis quelques minutes, dans le bureau du magistrat instructeur. La plaignante est assistée par ses deux avocats, Mes El Hadj Diouf et Abdou Dialy Kane.Par ailleurs, le mis en cause accusé de viols répétés et de menaces de mort, le député Ousmane Sonko, n’est pas encore entendu dans ce dossier. La demande de la levée de son immunité parlementaire sera examinée demain en séance plénière à l’Assemblée nationale.