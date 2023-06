Tribunal de Dakar : la surprenante démarche du Doyen des juges

Ces derniers jours le Palais de justice de Dakar grouille de monde jusqu’au-delà de 20 heures. Parents et amis occupent les lieux pour suivre l’évolution du dossier des centaines de manifestants arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les heurts qui ont fait plus d’une quinzaine de morts entre Dakar et Ziguinchor.



Ce mercredi, une scène inhabituelle s’est déroulée sur place. D’après L’Observateur, le Doyen des juges a quitté son bureau pour descendre dans la cave du Palais de justice. Et pour cause. Le journal indique que Oumar Maham Diallo y interrogeait Modou Fall Diakhaté, arrêté durant les violentes manifestations au cours desquelles il avait pris une balle.



Le mis en cause «ne pouvant monter à l’étage, le juge Maham Diallo l’a rejoint à la cave», souligne L’Obs. Qui rapporte que Modou Fall Diakhaté a déclaré qu’il a été arrêté alors qu’il revenait de la mosquée de Poste-Médine.



Il a obtenu la liberté provisoire.