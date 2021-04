Tribunal de Dakar : Le couple d'enseignants, l'enfant qui joue avec le portable et le sms maudit

Un couple d'enseignants résidant à la Zone de Captage solde ses comptes à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.Le mari, M. K., a porté plainte contre son épouse, A. D., qui aurait fait défiler le contenu de son téléphone pendant qu’il se douchait.Alors que leur fille jouait avec le portable, la jalouse dame en a profité pour fouiller le contenu de la messagerie.Elle a découvert un message que son mari a envoyé à sa maîtresse : «Dafa melni danga sone. Khana mala sonal ?». «Go», lui a répondu son interlocutrice.Une affinité qui, d'après L'Observateur, n’a pas plu à l’épouse qui en a fait un gros scandale.Son mari sorti de sa douche, elle pique une crise de jalousie et le traite de tous les noms d’oiseaux.Sa colère était d’autant plus noire que son mari n’assurait pas la dépense quotidienne.Pour laver l’affront, l'époux traîne sa femme en justice pour "diffamation, injures non publiques et accès frauduleux dans un système informatique".Jugée hier, le parquet a requis contre la femme l’application de la loi pénale. Elle sera édifiée sur son sort le 11 mai prochain.