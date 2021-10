Tribunal de Dakar : Le faux attributaire d'un marché de la Lonase, la Coris Bank et les 72 millions

Après avoir gagné un marché de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), M. Sèye avait reçu un financement de la Coris Bank pour son exécution.



Quelque temps après, le directeur de la société "Machallah" se présente à la banque pour solliciter un autre financement de 72 millions FCFA sur la base d'un faux acte d'attribution d'un marché de la Lonase.



L'institution bancaire fait droit à la requête de son client et décaisse une partie du montant réclamé. Ensuite, elle saisit la Lonase qui, après vérification, révèle qu'elle n'a pas signé un contrat avec le mis en cause.



Interpellé, l'homme d'affaires M. Sèye confie qu'il ignorait que le document est faux et accuse Mansour Guèye, un ami du Dg de la Lonase, de l’avoir établi.



Inculpé pour faux, usage de faux et escroquerie, le prévenu a été attrait, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. C'est ce que rapporte Rewmi Quotidien.



"En 2009, je travaillais directement avec le Dage de la Lonase. Lorsque ce dernier est parti, je me suis rabattu sur Mansour Guèye qui est un ami du Directeur général. C'est lui qui a démarché tous mes contrats. Il est actuellement en Espagne", a expliqué le polygame, marié à deux épouses et père de quatre enfants.



D'après le conseil de la partie civile, le prévenu avait signé un procès-verbal de médiation pénale dressé par le procureur, mais il ne l'a pas respecté.



"Il reconnaît devoir à la Coris Bank 53 millions FCFA. Une avance de 20.750.000 Fcfa a été versée. Il a aussi donné sa voiture d'une valeur de 14 millions", a informé la robe noire, avant de réclamer 30 millions de francs, à titre de réparation.



Le parquet a requis la relaxe du prévenu. La défense qui a émis le même souhait, a aussi demandé au juge de débouter la partie civile sur les intérêts civils. Selon l'avocat, son client a déjà payé 55 millions FCFA à la banque.



La présidente du tribunal a condamné le prévenu à trois mois de prison assortis du sursis et à payer 10 millions FCFA à Coris Bank.