Tribunal de Dakar : Mame Mbaye Niang et les leaders de YAW dans la salle d’audience, Ousmane Sonko attendu…

Mame Mbaye Niang et les leaders de Yaw dans la salle d'audience du Tribunal

Le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang renvoyé se tient au tribunal de Dakar, ce jeudi.





Mame Mbaye Niang, accompagné de son épouse, est déjà sur place, vêtu d'un ensemble lin blanc rayé. Les leaders de Yewwi Askan Wi,Aida Mbodj, Dethié Fall, Habib Sy, Ameth Aïdara, Cheikh Tidiane Dieye, Malick Gakou entre autres, sont également présents dans la salle d’audience du tribunal correctionnel.





Pour rappel, Ousmane Sonko a été convoqué à comparaître le 2 février à l’audience correctionnelle devant le Tribunal de grande instance de Dakar. Il ne s'est pas présenté contrairement au ministre Mame Mbaye Niang.

Ousmane Sonko est prévenu du délit de diffamation dans l'affaire dite des 29 milliards de Prodac.