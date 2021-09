Tribunal de Dakar : Un étudiant comorien condamné pour avoir remis 100.000 frs à un policier

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné hier, un étudiant comorien à 2 ans assortis du sursis. Le nommé A.S. Ahmed voulait corrompre le policier avec une somme de 100.000 fr pour obtenir une carte de résidence.



Suivant les faits relayés dans le journal « Le Soleil », Ahmed voulait aider un vieux qui cherchait une carte de résidence. C’est ainsi qu'il a remis 100.000 f à un policier espérant une réponse favorable à sa demande. Ce à quoi, le policier s’est opposé avant de le mettre au gnouf.



Interpellé sur un tel acte, il soutient : « je servais d’interprète à un vieux somalien qui ne s’exprime pas en francais. Il m’a donné 100.000 f en me demandant de les remettre au policier », s’est-il défendu.



« Lorsque j’ai déposé le matin le dossier, le policier m’avait demandé de repasser à 15 h, j’ai raté le rendez-vous pour faire bénéficier de la carte de séjour au vieux. Aussi, il m’a informé que je devais remettre de l’argent au policier. C’est ce j’ai fait », a –t-il témoigné



Au terme de l’audition, le représentant du ministère public a demandé l’application de la loi.



Finalement, l’étudiant comorien a été reconnu coupable de corruption et condamné à 2 ans assortis du sursis.