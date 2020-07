Tribunal de Dakar : Un frère de Me El Hadj Diouf condamné

Cheikh Fall, jeune frère de Me El Hadji Diouf, a été condamné, ce mercredi 22 juillet, à un mois de prison ferme pour menaces de mort proférées contre ce dernier. Il devra, en sus, payer le franc symbolique à Me El Hadji Diouf, en guise de dommages et intérêts, alors que le parquet avait requis deux mois assortis de sursis.





Cheikh Fall, qui a contesté les faits depuis l’enquête, a été perdu par la réquisition faite à la Sonatel. Il lui avait envoyé un message pour lui dire ceci: «Achète ton linceul car tu seras tué dans la semaine».





Pour rappel, le sieur Fall avait également été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, depuis quelques mois, pour avoir accusé la robe noire de détournement de 200 millions francs CFA.