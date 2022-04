Tribunal de Dakar : Une confrontation Adji Sarr-Ndèye Khady Ndiaye, la semaine prochaine

Les choses sont en train de s'accélérer dans le dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr. Alors que le maire de Ziguinchor devrait être très prochainement entendu par le Doyen des Juges , Oumar Maham Diallo, Seneweb a appris, de sources sûres, que la semaine prochaine se tiendra une confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire de Sweet Beauté.





Cette confrontation illustre qu’après plus d’un an à faire du surplace, la justice semble s’être mise en branle dans l’affaire opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko.