Tribunal de Louga : Samba Ka retrace le film du cambriolage des 3 commerces et implore la clémence du juge

Samba Ka devant le juge

Appelé à la barre du tribunal de grande instance de Louga, le célèbre tik-tokeur Samba Ka, dans un jogging gris, avance à pas lents et salue le jury avec une voix hésitante.





Né à Diafi, dans la commune d’Affé Djoloff, dans le département de Linguère, Samba Ka est poursuivi pour vol en réunion avec effraction commis la nuit.





Interrogé sur les motifs de son arrestation, Samba Ka reconnait avoir dévalisé les commerces d'Ablaye Niang et d’Ablaye Seck, le multiservice appartenant à Modiane Niang et emporté la somme de 75 000 F CFA, deux sacs de lait et un téléphone portable haut de gamme. Retour sur les faits.





Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, vers 6 h le service le commissariat urbain de police de Linguère a été informé du cambriolage de trois commerces au quartier Abattoirs de Linguère.





Le transport effectué par la police judiciaire a permis de constater que trois magasins, dont une alimentation générale, un multiservice et une autre boutique ont été cambriolés. Sur place, des traces d’effraction ont été relevées.





En effet, les trois portes d’entrée des commerces ont toutes été défoncées et des marchandises saccagées. L’exploitation de la vidéosurveillance d’une des boutiques a abouti à l’extraction d’images sur lesquelles apparait un homme de taille moyenne, de teint clair, habillé d’un boubou traditionnel avec le visage masqué à l’aide d’un foulard.





Une troisième caméra installée à l’extérieur du commerce dans une zone cachée a réussi à prendre le visage du mis en cause où il apparaît clairement, alors qu’il s’apprêtait à commettre son forfait.





Un travail d’identification menée par les enquêteurs aidés par les populations a abouti à des soupçons sur la personne du nommé Samba Ka.





Interpellé et soumis à un interrogatoire serré, il a d’abord nié les faits. Confondu par les images et sa géolocalisation sur les lieux la nuit des faits, il finira par reconnaitre les charges pour lesquelles il est poursuivi.





Samba Ka retrace le film de ses cambriolages





‘’J’ai quitté Dahra pour Linguère. Mon objectif était de cambrioler des commerces. Mais quand je suis arrivé là-bas, j’avais trouvé que les portes des deux magasins étaient déjà défoncées. Quand je suis entré dans la boutique, je cherchais de l’argent, sauf que je n’ai rien trouvé. C’est ainsi que j’ai ouvert le frigo et j’ai bu sur place deux sachets de «thiakri» avant d’aller défoncer la porte du multiservice. Une fois à l’intérieur, j’ai trouvé de l’argent dans un sachet en plastique. J’ai volé l’argent avant de détruire les caméras de surveillance. J’ai ensuite pris deux sacs de lait de l’autre boutique que j’ai abandonnés en cours de route, car ils étaient lourds. Ensuite, je suis retourné dans mon village.’’





‘’J'ai dévalisé les trois commerces à main nue’’





Interpellé plusieurs fois par le juge sur le matériel qu’il a utilisé pour commettre son forfait, Samba Ka déclare à chaque fois que les portes n’étaient pas fermées, c’est pourquoi il a utilisé simplement ses mains.





Des allégations battues en brèche par le juge qui, vidéos à l’appui, montrent que les trois portes en fer ne peuvent pas être défoncées avec à main nue.





Le procureur taxe Samba Ka de délinquant ‘’démasqué’’





Le procureur près le tribunal de grande instance de Louga n’a pas été du tout tendre avec le prévenu. Dans son réquisitoire, il a rappelé au mis en cause qu’il n’est pas à son premier coup.





Selon le maitre des poursuites, Samba Ka a profité de son statut de tik-tokeur, d’homme public populaire pour commettre son forfait. ‘’Tu as trompé tous les Sénégalais. Tu fais l’objet d’autres plaintes pour des cas similaires. Tu viens d’être démasqué au grand jour. Des procédures compromettantes planent sur ta tête’’, avertit le procureur. Il a requis deux ans ferme contre lui Samba Ka.





La défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi.

Son avocat, Me Daouda Ka, a invoqué l’effet des réseaux sociaux. ‘’Samba Ka est victime du revers des réseaux sociaux. Je demande au tribunal de lui accorder une seconde chance avec l’application bienveillante de la loi.

Étant donné que le mis en cause a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi et les vidéos sont visualisées sur place, donc les faits sont établis. La défense attire cependant l’attention du juge sur le fait que Samba Ka pourrait ne pas être le seul voleur dans cette nuit-là’’.