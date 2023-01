Tribunal de Mbour : Ferdinand Coly tient son procès

Le footballeur en retraite Ferdinand Coly sera en procès contre le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, lundi 6 février prochain. Les deux parties se présenteront devant le tribunal correctionnel de Mbour, selon Les Échos, qui donne l’information.



L’ancien capitaine des Lions avait porté plainte contre ce dernier pour abus de confiance et escroquerie. Il lui reproche de l’avoir floué dans un business de produits de mer dont le troisième associé était Mamadou Niang, un autre international sénégalais qui a raccroché les crampons.



Ferdinand Coly avait perdu son immeuble dans l’affaire. Le bien immobilier, donné en garantie d’un prêt de 400 millions de francs CFA, ayant été saisi et mis en vente par Ecobank, la banque partenaire.



Saliou Samb a toujours clamé son innocence, jurant qu’il s’agissait d’un business qui a fait faillite comme on en voit souvent.