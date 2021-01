Tribunal de Thiès : Les manifestants de Mbour 4 Extension condamnés

Placés sous mandat de dépôt depuis lundi dernier, les 6 habitants de Mbour 4 Extension, sont jugés, ce mercredi 27 janvier devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. A l’issue de ce procès, 4 personnes ont été reconnues coupables. Ils ont écopé d’une peine de 3 mois avec sursis. Là où les 2 autres prévenus ont bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute.Ces jeunes ont comparu pour troubles à l’ordre public, violences et voies et fait, participation à une manifestation non autorisée, entre autres délits.Sur les faits, ils étaient opposés aux opérations de démolition menées par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) dans leur quartier, le week-end dernier.Par ailleurs, il est à noter que les victimes de démolition de ces habitations sises à Mbour 4 Extension ont été reçues, hier, au Palais de la République, en vue de trouver un terrain d’entente.