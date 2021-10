Tribunal des flagrants délits : Un étudiant de "Fouta Yonty" condamné pour menaces de mort contre Fatoumata Ndiaye de "Fouta Tampi"

Placé sous mandat de dépôt le 30 septembre dernier, Mamadou Sarr dit Mara, membre de "Fouta Yonty", a été condamné à six mois de prison avec sursis, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.