Tribunal : La réaction de l’avocat des députés Biaye et Sall, après le renvoi du procès

Maitre Antoine Mbengue

Il s’est constitué dans le dossier relatif au présumé trafic de passeports diplomatiques. Maitre Antoine Mbengue va assurer la défense des deux députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Boubacar Villiemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall.





Toutefois, le procès, initialement prévu ce jeudi 17 mars, a été renvoyé au 7 avril prochain, devant le tribunal correctionnel de Dakar. «Si le dossier est en état, nous allons plaider le 7 avril prochain. Nous aurions bien aimé qu’il soit plaidé aujourd'hui, parce que nous étions venus pour plaider. Ceci, parce que chaque seconde que passe nos clients en prison, leur porte préjudice. J'ai eu une longue séance de travail avec eux à la prison, hier, et on était convenu du fait que le dossier est en état de plaider», a renseigné Me Mbengue.





Quid de la demande de liberté provisoire rejetée par le tribunal ? Le conseil d’affirmer pour le regretter : «Nous avons réitéré notre demande de liberté provisoire, parce que nous en avions demandé lors de l'instruction. Aujourd'hui, lorsque l'affaire devait être renvoyée, nous avons aussi demandé la liberté provisoire. Il faut savoir qu’ils sont présumés innocents et leur accorder la liberté provisoire n'entame en rien le fonctionnement de la justice.»