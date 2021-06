Tribunal: Le parquet requiert 2 ans dont 6 mois ferme contre les danseurs de Wally Seck

Le parquet requiert 2 ans dont 6 mois ferme

Le substitut du procureur n’a pas été clément avec les deux danseurs de Wally Seck. Il vient requérir une peine de deux (2) ans dont six (6) mois de prison à l’encontre de Mouhamed Samb alias Ameth Thiou et de Amaty Badiane pour attentat à la pudeur et acte contre nature.





Argumentant sa requête, le parquet a soutenu que les faits sont constants et «l’acte est gravissime ».