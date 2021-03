Tribunal: Ousmane Sonko retourne à la Sr et fera face au doyen des juges le lundi prochain à 11h

Ça se complique pour le leader de Pastef.

Au moment où ces lignes sont écrites, le leader de Pastef a quitté le tribunal de Dakar et se trouve actuellement à la Section de Recherches. Ainsi, selon un de ses avocats, il devra à nouveau faire face au doyen des juges lundi prochain à 11h.





Pour rappel, le doyen des juges a saisi l'Assemble nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour l'affaire d'appel à l'insurrection, objet de l'arrestation de 19 jeunes placés sous mandat de dépôt.