Tribunal Thiès : Le procès des 13 membres de Pastef/Tivaouane renvoyé au 29 mars

Les 13 membres de la coordination départementale du Pastef de Tivaouane sont retournés en prison ce mercredi 22 mars 2023. Ils vont devoir patienter au fond de leurs cellules, quelques jours encore, avant d’être fixés définitivement sur leur sort.

L’un de leurs avocats explique le motif du renvoi de ce procès par le fait que «l'affaire soit passée entre les mains d'un autre juge».

Ainsi, les cinq premiers qui sont des responsables politiques du Pastef seront jugés en flagrant délit le mercredi 29 mars prochain. Il s’agit de Mme Bâ Bineta Samb, professeur de français au lycée de Pambal, responsable départementale des femmes et qui a laissé un bébé à la maison ; Moustapha Lo, chargé de la communication du Pastef/Département ; Idrissou Djédiou et Habib Sy, deux responsables Pastef à Mboro ; et Alioune Badara Mboup, coordonnateur communal de Pastef à Tivaouane.

Le deuxième groupe de huit autres prévenus, dont deux mineurs qui seront jugés en audience spéciale le jeudi 30 mars, passera devant le juge le 5 avril prochain.

Ces membres de Pastef ont été arrêtés dans la soirée du mercredi 15 mars et inculpés, puis placés sous de dépôt, pour être jugés en flagrant délit ce mercredi 22 mars.