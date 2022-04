Tuerie de Bofa en Casamance : La défense plaide l’acquittement des différents accusés

Après les plaidoiries des avocats de la partie civile, et le réquisitoire du procureur près la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor, qui a demandé la perpétuité, les avocats de la défense plaident l’acquittement au deuxième jour des plaidoiries de cette tuerie dite de Bofa.







Tous ont clamé l’innocence de leurs différents clients. Les différents avocats de la défense qui se sont précédés ce matin à la barre, réclament ainsi l’acquittement de leurs clients cités comme principaux accusés de la tuerie de Bofa Bayotte survenue, le 06 janvier 2018. Me Weber, défenseur de Tombon Arona Badji, confie : « J'ai un devoir de mémoire à l’endroit des victimes. Cependant,/mon client n’a rien a voir avec ce tuerie ». Selon l’avocat, son client ne devait pas être parmi les personnes arrêtées par la gendarmerie.





Me Ahmed Moussa Sall, qui défend Abdou Karim Sagna, parle de séance inédite qui va marquer l’histoire politique et sociale du Sénégal. L’avocat de préciser que dans cette affaire, il est impossible d’occulter l’historique de l’arrestation des quatorze jeunes de Toubacouta, car tout est parti de là. Me Téhophile Kayoussi, qui défend le même accusé de dire au Président de la cour : « Condamner mon client serait une très grande erreur ». Il a par ailleurs, remis en cause le travail des enquêteurs gendarmes. Ainsi, il demande à l’instar de son collège l’acquittement de son client et de tous les autres accusés dans cette affaire, puisqu’il n’y a aucune preuve, soutient-il.







Quant à Me Assane Seck, avocat de Papia Sané âgé de plus 65 ans, il soutient mordicus que son client est innocent. « Rien ne prouve que son client aussi âgé ne peut commettre de tels actes ». Me Boubine Touré commis pour défendre le soixantenaire d’affirmer que « le droit pénal est un droit de certitude. Si on n’a pas de certitude, l’on doit laisser simplement laisser l’accusé aller chez lui ». Ceci pour dire que leur client est innocent.







Me Ouseynou Ngom qui défend Abdou Sané, parle de complexité du dossier. Il désapprouve le réquisitoire du procureur, « qui a demande la perpétuité pour onze des treize accusés », et parle de sévérité. Il parle de procès non équitable, car selon lui, « la présomption d’innocence n’a pas été mise en avant ». Son collègue Me Boubacar Badji qui défend le même accusé, Abdou Sané, de rappeler les circonstances de création du MFDC avec les Émile Badiane, Dembo Coly, Édouard Diatta, Assane Seck, avant d’être repris par une jeune génération. De ce fait, « Personne ne doit être condamné pour son appartenance à ce mouvement ». Il demande de mettre sur table la carte de l’apaisement comme cela a toujours été.







Me Cheikh Amadou Ndiaye, défenseur de Abdoulaye Diedhiou, l’un des accusés dont le procureur a demandé 2 ans de prison ferme pour détention illégale d’armes, plaide la libération de son client. En clair, son acquittement pur et simple.







Hier, Me Ndoumbé Wone et Me Abdou Aziz Daff, avocats de la défense en prenant la parole lors du premier jour des plaidoiries avaient également demandé l’acquittement de leurs clients, notamment, Lansana Badji et Cheikh Omar Diedhiou, qu’ils défendent.