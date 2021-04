Tueries de Boffa-Bayotte : Les 25 détenus suspendent leur grève de la faim

Les 25 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt, suite aux tueries de Boffa- Bayotte, ont décidé de suspendre leur grève de la faim. Cela, suite à la rencontre qu’elles ont eue avec le juge d’instruction qui a hérité du dossier. C’est ce que rapporte L’AS dans sa livraison de ce vendredi.Pendant l’audience, le magistrat instructeur a donné des gages à Réné Capain Bassène et ses codétenus quant à la diligence du dossier. Ces détenus avaient entamé, lundi dernier, une grève de la faim pour réclamer l’ouverture de leur procès et dénoncer les restrictions de leurs droits à des visites.