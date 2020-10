UMS : Les «taupes» identifiés

L’Union des magistrats du Sénégal (UMS) a déjoué, hier, une tentative de sabotage de son point de presse pour dénoncer la convocation de son président, Souleymane Téliko, devant le Conseil de discipline de la magistrature.Quelques heures avant le face-à-face avec la presse, certains magistrats ont envoyé des SMS à des collègues leur demandant de ne pas participer à la rencontre et de boycotter le mouvement.Selon Source A, la tentative de sabordage a non seulement échoué, mais les auteurs de ces messages ont été démasqués et dénoncés auprès du bureau de l'UMS.