Un avocat à la barre : Me El Hadji Diouf face à dix-neuf juges et quatre sanctions

Me El Hadji Diouf sera jugé ce mardi par ses pairs. L’avocat de Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort, se présentera devant le Conseil de discipline l’Ordre des avocats pour répondre des accusations de violation des textes du Barreau.



Ce grief lui vaut d’être suspendu depuis le 7 février. Il est poursuivi pour ses nombreuses sorties sur l’affaire Sweet Beauty qui met face-à-face sa cliente et le président de Pastef.



Le Conseil de discipline de l’Ordre est composé de dix-neuf juges dont le Bâtonnier, qui en assure la présidence. Si Me El Hadji Diouf est reconnu coupable, il risque quatre types de sanction : l’avertissement, le blâme, une interdiction temporaire d’exercer ne pouvant excéder trois ans et la radiation.