Un avocat livre les clés de l’extradition de Yahya Jammeh

«Si tous les pays de la sous-région, dont des ressortissants ont été victimes du régime de Jammeh, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, etc., s’allient et font pression sur la Guinée équatoriale, il deviendra difficile pour elle de refuser son extradition. Tous ces pays ont vu leurs citoyens torturés ou tués par les hommes de Jammeh, qui utilisait la Casamance comme son cimetière personnel».





C’est une proposition de Reed Brody, procureur chevronné, spécialisé dans les crimes de guerre, sur le combat sans merci de 25 années qui a opposé l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré et les survivants de ses salles de torture.





Pour juger Yahya Jammeh, aujourd’hui exilé en Guinée équatoriale, Brody prône la création d’un tribunal hybride entre la Gambie et la CEDEAO, à l’instar des Chambres africaines extraordinaires entre le Sénégal et l’Union africaine, qui ont jugé Hissène Habré.