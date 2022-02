Un commissaire de police traîné en justice après avoir violenté l'enfant d’un journaliste de Futurs Médias

Le commissaire Seydou Hann de la Direction du Personnel de la Police est trainé en justice par un célèbre journaliste du Groupe Futur Médias (GFM).



Ce dernier a saisi le procureur général près de la Cour d’appel de Dakar d’une plainte contre le commissaire Hann accusé de coups et blessures sur Pape Madaly Seck, fils du journaliste.



Dans sa plainte parcourue par Source A, le confrère accuse le commissaire d’avoir violenté et tabassé son enfant âgé de 12 ans.



Le gamin avait ramassé un téléphone portable au terrain de foot où il jouait avec ses camarades.



Sachant que le téléphone appartient à l’un des policiers dont le véhicule était tombé en panne dans leur aire de jeu, Madaly Seck s’est dirigé vers la voiture pour y déposer le téléphone.



L’agent de police, qui l’a aperçu, croit que l’enfant tentait de voler le téléphone et l’a roué de coups.



Pis, le commissaire a poursuivi l’enfant en lui administrant des coups de pied jusqu’à ce que l’enfant tombe.



Le gamin sera évacué à l’hôpital Albert Royer de Fann.



Il souffre de douleurs thoraciques et de problèmes respiratoires et plusieurs contusions.



L’enquête est confiée à la police judiciaire.