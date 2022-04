Un maire jugé pour escroquerie portant sur 20 millions de FCfa

Poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur un montant de plus de 20 millions de FCfa au préjudice d'orpailleurs, le maire de Médina Foulbé (arrondissement de Kéniéba, département de Bakel) risque trois (3) mois de prison ferme.



D’après L’Observateur, Sorry Bâ était à la barre du Tribunal correctionnel de Tambacounda avec ses complices Tamakhé Cissokho, Diokou Cissokho, Salimata Gassama, Sanawoulé Keïta et Aly Bâ qui risquent, eux, une peine de deux (2) mois de prison ferme.